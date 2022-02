Mehrere Gegenstände auf Fahrzeuge geworfen - zwei Festnahmen

Nr. 0394

Wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr müssen sich ein 21 und ein 25 Jahre alter Mann verantworten, die in der vergangenen Nacht in Neukölln an der Beschädigung zweier Pkw beteiligt gewesen sein sollen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand und Aussagen mehrerer Zeugen und einer Zeugin wurden gegen 0.30 Uhr an der Ecke Michael-Bohnen-Ring / Sonnenallee aus einer Gruppe von 15 bis 20 Personen heraus verschiedene Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge geworfen bzw. mit diesen Gegenständen auf die Fahrzeuge eingeschlagen. Darunter sollen Verkehrszeichen, Äste und Steine gewesen sein. Durch die Angriffe wurden ein Audi und ein Toyota beschädigt. Verletzt wurde niemand. Bei Eintreffen der zum Tatort alarmierten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 54 flüchteten die Teilnehmer der Gruppe in Richtung Peter-Anders-Straße. Vor Ort konnten unter anderem ein Baseballschläger und ein Paddel als mutmaßliche Tatmittel sichergestellt werden. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung nahmen die Polizistinnen und Polizisten kurz darauf einen 21- und einen 25-jährigen Tatverdächtigen fest. Beide kamen in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen wurden. Der 25-Jährige erhielt außerdem eine Anzeige, weil er im Rahmen seiner Befragung einen Polizisten beleidigt haben soll. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost).