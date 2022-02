Mutmaßlicher Taschendieb festgenommen

Nr. 0393

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Taschendieb in Neukölln fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand versuchte der 33-Jährige mehrmals vergeblich Wertgegenstände aus den Taschen der Gäste einer Bar in der Flughafenstraße zu entwenden. Als der gleichaltrige Barkeeper ihn mehrmals bat, das Lokal zu verlassen, soll der Mann ein Messer gezogen und den Angestellten damit bedroht haben. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Taschendieb fest. Sie fanden bei ihm eine Geldbörse mit Kundenkarten und einer Scheckkarte, die nicht auf seinen Namen ausgestellt waren und stellten alles als mutmaßliches Diebesgut sicher. Er wurde anschließend einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.