Stichverletzungen an den Beinen

Nr. 0392

Gestern Abend erlitt ein Jugendlicher in Kreuzberg Stichverletzungen an beiden Beinen. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 16-Jähriger gegen 20.30 Uhr zusammen mit einem Gleichaltrigen in der Naunynstraße unterwegs, als er aus einer zehn bis 15-köpfigen Gruppe heraus unvermittelt geschlagen und ihm mit einem Gegenstand in beide Beine gestochen worden sein soll. Der an den Beinen Verletzte flüchtete daraufhin in ein nahegelegenes Geschäft in der Adalbertstraße, von wo die Alarmierung eines Rettungswagens erfolgte. Die Gruppe entkam. Der 16-Jährige wurde zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.