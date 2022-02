Motorradfahrer angefahren – Unfallverursacher flüchtet

Nr. 0390

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Charlottenburg Nord ermittelt seit gestern Abend der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West).

Gegen 21.20 Uhr fuhr ein 51-jähriger Motorradfahrer im Saatwinkler Damm in Richtung Beusselbrücke und wurde auf der Goerdelerdammbrücke von einem silberfarbenen Seat erfasst, dessen Fahrer oder Fahrerin von der Goerdelerdammbrücke nach links in Richtung Stadtautobahn abbog, ohne die Vorfahrt des Motorradfahrers zu beachten. Nach dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer und blieb verletzt liegen. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin flüchtete ohne anzuhalten über die A 100. Zeugen kümmerten sich um den Verletzten und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Der 51-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Mehrere Zeugen konnten Angaben zu dem Kennzeichen des geflüchteten Fahrzeugs machen, so dass Polizeikräfte den Halter des Wagens noch am Abend in dessen Wohnung in Mariendorf aufsuchten. Der Mann bestritt den Unfall verursacht zu haben und gab an, sein Fahrzeug verliehen zu haben, ohne einen Namen zu benennen. Die Ermittlungen dauern an.