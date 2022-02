Auseinandersetzung in Skatepark

Nr. 0389

In Kreuzberg wurden in der vergangenen Nacht zwei Männer von einer fünfköpfigen Gruppe attackiert. Gegen 23 Uhr wurden die beiden 22-Jährigen nach ihren Angaben in einer Skateanlage in der Lohmühlenstraße in der Nähe des Schlesischen Tors von fünf unbekannten Männern angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Als die beiden jungen Männer dieses verneinten, soll einer der Tatverdächtigen ein Messer gezückt und auf den Oberkörper des einen 22-Jährigen eingestochen haben. Dem gleichaltrigen Begleiter gelang es, sich mit Faustschlägen gegen den Angreifer zu wehren, sodass dieser gemeinsam mit den anderen Tatverdächtigen Richtung Treptower Brücke die Flucht ergriff. Eine auf die Situation aufmerksam gewordene Passantin alarmierte die Polizei und Rettungskräfte, welche den lebensbedrohlich Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Dort wurde er sofort operiert. Sein Begleiter blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.