Mann erleidet Schnittverletzungen

Nr. 0386

Der Betreiber eines Spätkaufs in Kreuzberg alarmierte in der vergangenen Nacht Rettungskräfte und Polizei zu seinem Geschäft. Nach seinen Angaben betrat gegen 1 Uhr ein stark an Kinn und Hals blutender Mann den Laden in der Falckensteinstraße und sagte, dass er mit zwei ihm bekannten Männern kurz zuvor im Eingangsbereich zum Görlitzer Park in der Skalitzer Straße aus bislang nicht bekannten Gründen in einen Streit geriet. Im Zuge der Auseinandersetzung soll einer der Tatverdächtigen ihm mit einem Messer die Schnittverletzungen zugefügt haben. Dessen Begleiter soll den Rucksack des angegriffenen 35-Jährigen entwendet haben. Das Duo soll anschließend in unbekannte Richtung zu Fuß geflüchtet sein. Der 35-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo die Schnittwunden ambulant versorgt wurden. Die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.