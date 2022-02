Zusammenstoß zwischen LKW und Auto

Nr. 0385

Heute Mittag kam es im Ortsteil Spandau zu einer Kollision zweier Verkehrsteilnehmer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 35-jährige Autofahrer gegen 1.45 Uhr den Altstädter Ring in Richtung Klosterstraße entlang und bog an der Kreuzung Altstädter Ring / Carl-Schurz-Straße / Klosterstraße / Seegefelder Straße nach links in den Stabholzgarten ab, übersah hierbei den entgegenkommenden LKW und kollidierte mit diesem. Auf Grund des Zusammenstoßes prallte der Autofahrer gegen ein Verkehrsschild. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den schwerverletzen Autofahrer zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus. Der 32-jährige LKW-Fahrer wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 (West).