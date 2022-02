Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Nr. 0383

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 nahmen vergangene Nacht einen 27-Jährigen fest, nachdem dieser mutmaßlich mehrere Gegenstände aus Autos in Gesundbrunnen entwendet hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen beobachtete ein 26-jähriger Anwohner der Wollankstraße beim Blick aus seinem Fenster, gegen Mitternacht, eine Person, die sich an mehreren Fahrzeugen im dortigen Hinterhof zu schaffen machte. Das Fahrzeug, an dem der Tatverdächtige zu diesem Zeitpunkt hantierte, erkennend, wählte der Augenzeuge die Nummer des 24-jährigen Besitzers. Dieser stand kurz darauf ebenso im Hinterhof wie der Zeuge und hielt den mutmaßlichen Dieb so lange fest, bis die Polizei eintraf.

In der Wollankstraße angekommen, nahmen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen vorläufig fest. Da der Mann dabei über Schmerzen am Kopf klagte, wurde er durch die Besatzung eines nachalarmierten Rettungswagens noch vor Ort behandelt. Anschließend kam er in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung und einer Blutentnahme wieder entlassen wurde.

An den insgesamt fünf beschädigten Fahrzeugen wurden Spuren gesichert, die nun ebenfalls Teil der noch laufenden Ermittlungen eines Fachkommissariats der Polizeidirektion 1 (Nord) sind.