Schwerer Raub

Nr. 0381

In Marzahn wurden gestern Abend zwei Männer von einer achtköpfigen Gruppe ausgeraubt. Gegen 20 Uhr wurden ein 59-Jähriger und sein 22-jähriger Sohn nach ihren Angaben in einer Parkanlage in der Rosenbecker Straße von einer Jugendgruppe mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht. Die Tatverdächtigen sollen mit Schlägen auf die beiden Männer eingewirkt und ihnen oberflächliche Stichverletzungen an Wade und Oberschenkel zugefügt haben, bevor es ihnen gelang, Geld zu entwenden und die Flucht zu ergreifen. Aufmerksam gewordene Passanten alarmierten Polizei und Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr, welche die zwei verletzten Männer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Dort wurden neben den Stichverletzungen noch ein Knochenbruch und eine Platzwunde am Kopf des Vaters sowie ein Riss im Mundwinkel des Sohnes festgestellt. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Raub übernommen.