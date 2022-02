Mehrere Brände in Charlottenburg

In der vergangenen Nacht kam es in Charlottenburg zu mehreren Bränden. In allen Fällen wurde niemand verletzt. Die andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin.

Nr. 0371

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde gegen 23 Uhr der Brand eines Kleinkraftrads in der Fasanenstraße / Hertzallee im Ortsteil Charlottenburg bemerkt. Das Feuer zerstörte das Fahrzeug vollständig. Der Brand wurde durch die Berliner Feuerwehr gelöscht.

Nr. 0372

Gegen 23.30 Uhr alarmierte eine Anwohnerin der Hardenbergstraße auf Grund eines brennenden Laubhaufens die Polizei. Das Feuer griff auch auf die Fassade einer Hauswand über. Durch zügiges Agieren der Berliner Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert und der Brand gelöscht werden.

Nr. 0373

Wenige Minuten später folgte ein erneuter Brand nur 250 m weiter in der Uhlandstraße. Hier wurde ein Motorrad in Brand gesetzt. Die Brandbekämpfer löschten auch hier die Flammen, konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass das Fahrzeug nahezu vollständig zerstört wurde.