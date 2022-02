Schwer verletzte Radfahrerin

Nr. 0370

Bei einem Unfall in Prenzlauer Berg ist eine Radfahrerin gestern Nachmittag schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 58-Jährige gegen 18 Uhr auf dem Fahrradstreifen der Wichertstraße in Fahrtrichtung Schönhauser Allee. An der Kreuzung Wichertstraße / Dunckerstraße erfasste sie ein aus entgegenkommender Fahrtrichtung und nach links abbiegender Autofahrer. Hierbei prallte die Radfahrerin gegen die Motorhaube des Fahrzeugs des 84-Jährigen, fiel zu Boden und wurde dadurch an Kopf und Rumpf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) übernahm die weitere Unfallbearbeitung.