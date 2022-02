Mann durch Messerstich verletzt

Nr. 0368

In Wilmersdorf wurde gestern Abend ein Mann mit einem Messer verletzt. Ein Mitarbeiter einer Tankstelle am Hohenzollerndamm alarmierte gegen 20.30 Uhr Feuerwehr und Polizei und gab an, dass kurz zuvor ein Mann mit einem Messer verletzt worden sei. Die Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten den stark alkoholisierten 32-Jährigen, der eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers aufwies. Aufgrund erster Erkenntnisse vor Ort, nahmen Polizeikräfte einen 25-Jährigen vorläufig fest. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei dem ebenfalls stark alkoholisierten Mann um den Begleiter des Verletzten handelte, woraufhin der zunächst Tatverdächtige wieder entlassen wurde. Derzeit ist noch nicht klar, wer den 32-Jährigen, der zur Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde, verletzt hat. Die Ermittlungen, sowie die Auswertung der Videoaufnahmen von der Tankstelle, dauern an.