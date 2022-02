Festnahmen nach Handtaschenraub

Nr. 0367

Zivilfahnder beobachteten gestern Nachmittag in Friedrichshain den Raub der Handtasche einer Seniorin und nahmen wenig später zwei Tatverdächtige fest. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen war eine 83-jährige Frau gegen 15 Uhr auf dem Gehweg der Büschingstraße unterwegs, als sich ihr ein Mann in den Weg stellte, ihre Handtasche griff und ihr diese aus der Hand riss. Dabei stürzte die Fußgängerin und verletzte sich am Knie, an der Hand und im Gesicht. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde die 83-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die zivilen Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung des in Richtung Volkspark Friedrichshain Flüchtenden auf, der durch eine Frau begleitet wurde. Noch in der Büschingstraße nahmen die Einsatzkräfte das Pärchen fest. Der 45-Jährige und seine 36-jährige mutmaßliche Komplizin leisteten Widerstand bei ihren Festnahmen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Bei der Durchsuchung des Paares und eines Zeltes, das beide als Schlafstätte nutzten, fanden die Kräfte diverse Beweismittel, die aus weiteren Raubtaten stammen dürften. Das Paar wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) übergeben. Die Ermittlungen zu dem gestrigen Handtaschenraub und möglichen anderen Straftaten dauern an.