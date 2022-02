Raub in U-Bahnhof - Wer kennt diesen Mann?

Nr. 0369

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Räuber. Am Freitag, den 23. Juli 2021 verließ ein damals 28 Jahre alter Mann gegen 0.35 Uhr am U-Bahnhof Adenauerplatz einen Zug der Linie U7. Nach seinen Angaben ging er zu einer Rolltreppe in Richtung Ausgang und hielt dabei sein Mobiltelefon in der Hand. Auf der Rolltreppe soll der abgebildete Mann ihn unvermittelt von hinten angegriffen und gewürgt haben. Dadurch ließ der 28-Jährige sein Handy fallen, welches durch den Angreifer aufgenommen wurde. Mit der Beute flüchtete der Gesuchte in unbekannte Richtung. Der Beraubte wurde leicht verletzt.