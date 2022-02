Lieferfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Nr. 0366

Gestern Abend zeigte ein Patient in einem Krankenhaus einen Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Gesundbrunnen an. Der 46-Jährige gab an, dass er am Samstag, den 12. Februar 2022, gegen 19.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Osloer Straße von der Wriezener Straße kommend in Richtung Seestraße fuhr. Dabei kam ihm ein anderer Radfahrer auf dem Gehweg fahrend entgegen. Als dieser Radfahrer, der als Auslieferungsfahrer für einen Lebensmittelliefersevice unterwegs gewesen sein soll, den Radweg kreuzte, musste der 46-Jährige ausweichen, stürzte und verletzte sich am Arm. Der Lieferfahrer soll kurz angehalten haben und als der Gestürzte dessen Personalien verlangte, soll der Fahrer mit dem Rad seine Fahrt fortgesetzt haben. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) übernommen.