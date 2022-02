Nr. 0360

Kriminaltechniker des Landeskriminalamtes entschärften gestern Abend eine 70 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in Hakenfelde. Gegen 16 Uhr stieß ein Arbeiter auf einer Baustelle in der Straße Am Maselakepark bei Baggerarbeiten im Erdreich auf den metallischen Gegenstand und alarmierte die Polizei. Die Bauarbeiten wurden eingestellt. Eine großflächige Evakuierung war nicht notwendig. Kurz vor 21 Uhr wurde die Bombe durch die Techniker entschärft und abtransportiert.