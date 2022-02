Uneinsichtiger Lokalinhaber

Nr. 0358

In der vergangenen Nacht erhielten Einsatzkräfte Kenntnis über eine Ansammlung von etwa 200, zumeist partysuchender, Personen in Kreuzberg. Gegen 23.30 Uhr an der Skalitzer Straße Ecke Manteuffelstraße eingetroffen, bestätigte sich der von mehreren Zeugen gemeldete Sachverhalt. Vor und in einem dortigen Lokal befanden sich diverse Personen, die lautstark Musik abspielten, grölend Alkohol konsumierten und sich dabei nicht an die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen hielten.

Ohne Mund-Nase-Bedeckung meldete sich kurz darauf auch der Verantwortliche zu Wort. Auf die diversen Verstöße in seinem Lokal hingewiesen, zeigte sich der 39-Jährige wenig einsichtig. Von den Einsatzkräften aufgefordert, konnte er weder eine Gewerbeanmeldung noch eine gültige Konzessionserlaubnis vorlegen. Auch ein Hygienekonzept konnte der Lokalinhaber nicht nachweisen. Daraufhin beendeten die Polizeikräfte die Party und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Mit dem einsetzenden Abstrom kam es an der benachbarten Moschee gegen Mitternacht noch zu einer Körperverletzung. Ihr vorausgegangen war die geäußerte Unkenntnis zweier Heranwachsender. Dabei trat einer der beiden, ein 19-Jähriger, an den Seiteneingang des Bethauses, um dort zu urinieren. Sein 20-jähriger Begleiter folgte ihm. Auf diese Aktion aufmerksam geworden, lief ein Mitarbeiter des dortigen Sicherheitsdienstes auf die beiden zu und soll sie nach mündlicher Aufforderung, sich zu entfernen, unvermittelt mit Reizgas besprüht haben. Das Sprühgerät wurde daraufhin durch Einsatzkräfte sichergestellt, die jungen Männer ambulant behandelt und alle Beteiligten nach Identitätsfeststellung entlassen. Die Ermittlungen dauern an.