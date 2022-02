Nr. 0357

Unbekannte setzten in der vergangenen Nacht einen geparkten Pkw in Lichtenberg in Brand. Kurz vor 2 Uhr bemerkte ein 39-jähriger Autofahrer in der Vulkanstraße Flammen im Frontbereich eines dort abgestellten VW und alarmierte die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer. Die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.