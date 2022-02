Mieter stirbt bei Schwelbrand

Nr. 0356

In Weißensee kam gestern Abend der Mieter einer Wohnung bei einem Schwelbrand ums Leben. Gegen 22.45 Uhr alarmierte der Hausmeister die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Bernkasteler Straße. Mehrere Mieter hatten zuvor einen ausgelösten Brandmelder in einer Wohnung in der zweiten Etage wahrgenommen. Die Brandbekämpfer fanden nach der gewaltsamen Öffnung der Wohnungstür im Wohnzimmer einen Schwelbrand vor und entdeckten den 62-jährigen Mieter leblos in diesem Raum. Der Brand wurde gelöscht. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.