Schwer verletzt nach Zusammenstoß mit Tram

Nr. 0354

Mit schweren Verletzungen kam eine Frau gestern Abend in ein Krankenhaus, nachdem sie in Mitte von einer Tram erfasst wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 55-Jährige kurz nach 18 Uhr zu Fuß auf dem Grünstreifen der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs. Beim Versuch, die dortige Straßenbahntrasse zu queren, für den sie einen etwa 80 Zentimeter hohen Zaun überwinden musste, wurde sie – trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung der Tram – von der Straßenbahn erfasst. In Folge der Kollision erlitt die Mittfünfzigerin schwerste Kopfverletzungen sowie Frakturen am gesamten Körper.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Auch der 51-jährige Tram-Fahrer, der sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, wurde einer Klinik zugeführt.

Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb die Karl-Liebknecht-Straße in Teilen bis etwa 21 Uhr gesperrt. Das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernahm die weitere Bearbeitung.