Festnahmen nach Einbruch in ein Lieferfahrzeug

Nr. 0353

Polizistinnen und Polizisten nahmen gestern Nachmittag zwei Männer in Wilmersdorf fest. Zuvor fielen die beiden Männer den Einsatzkräften gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Güntzelstraße/Pfalzburger Straße auf, von wo sie über mehrere Straßen bis zur Bundesallee liefen. Dort interessierten sie sich für einen parkenden Transporter eines weltweiten Zustelldienstes. Als der Mitarbeiter des Unternehmens sich von dem Fahrzeug entfernte, ging einer der beiden Männer zum Wagen, drang in denselben ein und entwendete mehrere Pakete. Anschließend liefen die beiden auf der Prinzregentenstraße davon. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Brüder im Alter von 19 und 22 Jahren fest und brachten sie in einen Polizeigewahrsam. Dort wurden sie der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) überstellt. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls und des unerlaubten Aufenthaltes verantworten, wie erste Ermittlungen ergaben. Die zuvor gestohlenen Pakete konnten dem Lieferfahrer übergeben werden.