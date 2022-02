Familienvater rassistisch beleidigt und angegriffen

Nr. 0352

Bei einem Spaziergang in Charlottenburg wurde ein Mann gestern Nachmittag rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen. Gemäß Zeugenaussagen soll der 48-Jährige gegen 14.10 Uhr im Beisein seiner Kinder und der Lebensgefährtin auf dem Gehweg des Kurfürstendamms unterwegs gewesen sein, als er unvermittelt angegriffen wurde. Zunächst soll der Tatverdächtige rassistische Äußerungen in Richtung des Familienvaters getroffen und kurz darauf auch die Frau und Kinder beschimpft haben. Zudem soll der Angreifer den 48-Jährigen am Arm gepackt, ihn geschlagen und geschubst haben. Anschließend soll er vom Geschädigten abgelassen, in seine Richtung gespuckt und sich entfernt haben.

Alarmierte Einsatzkräfte trafen den 41-Jährigen, der von der Familie als Tatverdächtiger wiedererkannt wurde, im Rahmen einer Nahbereichsabsuche an und nahmen ihn vorläufig fest. Nachdem der mutmaßliche Rassist in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt wurde, konnte er seinen Weg fortsetzten. Die Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung führt nun der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts der Polizei Berlin.