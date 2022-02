Schwer verletzt nach Zusammenstoß

Nr. 0350

Eine Fußgängerin erlitt gestern Abend in Lichtenrade schwere Verletzungen. Nach Zeugenaussagen betrat die 69-Jährige vom begrünten Mittelstreifen kommend die Fahrbahn des Lichtenrader Damms, um mutmaßlich zu einer auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gelegenen Bushaltestelle zu gelangen. Eine 65-jährige Autofahrerin, die zum selben Zeitpunkt mit ihrem Wagen auf dem Lichtenrader Damm in Richtung Griembergweg unterwegs war, erfasste mit ihrem Auto die von links kommende Frau. Durch den Zusammenstoß wurde die 69-Jährige schwer an Kopf, Rumpf-, und einer Hand verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme blieb der Lichtenrader Damm Fahrtrichtung stadtauswärts bis gegen 22 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen und weitere Bearbeitung übernahm das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).