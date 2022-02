Festnahme nach Graffitischmiererei

Nr. 0347

Bei drei mutmaßlichen Graffitisprayern klickten gestern Abend in Wilmersdorf die Handschellen. Ein Sicherheitsdienst der BVG alarmierte die Polizei, da im U-Bahntunnel zwischen U-Bahnhof Spichernstraße und U-Bahnhof Augsburger Straße Personen gegen 21 Uhr beim Betreten der Gleisanlage bemerkt wurden. Die Einsatzkräfte liefen in den Tunnel, wo sie die Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes antrafen, die bereits drei Tatverdächtige festgenommen hatten. Die Männer im Alter von 30, 31 und 48 Jahren wiesen frische Farbspuren an ihrer Kleidung auf. In der Folge stellten die Einsatzkräfte mitgeführte Beweismittel sicher und entdeckten mit Hilfe von Videoaufnahmen an drei U-Bahn-Waggons jeweils ein frisches großflächiges Graffito. Die Tatverdächtigen wurden einem Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.