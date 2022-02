Zahlreiche Autos mit platten Reifen

Nr. 0346

In Prenzlauer Berg und Mitte ließen in der vergangenen Nacht bisher Unbekannte aus zahlreichen Autoreifen die Luft heraus.

Bemerkt wurden erste Fälle in Prenzlauer Berg gegen 0.50 Uhr in den Straßen Topsstraße, Eberswalder Straße sowie Norwegerstraße und Finnländische Straße. Zudem waren an den betreffenden Fahrzeugen Zettel mit umweltpolitischem Bezug angebracht.

Gegen 1.40 Uhr bemerkten Polizeieinsatzkräfte dann darüber hinaus in der Griebenowstraße Ecke Schwedter Straße ein weiteres Fahrzeug, an dem Luft aus den Reifen herausgelassen wurde. Eine anschließende Absuche der Umgebung führte zum Auffinden weiterer betroffener Fahrzeuge, ausschließlich SUV, die in den Straßen Wolliner Straße, Zionskirchstraße und Ruppiner Straße abgestellt waren. Auch an diesen Autos brachten die Unbekannten Zettel mit umweltpolitischem Bezug an.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat in allen Fällen die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen.