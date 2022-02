Zigaretten geraubt - Festnahme

Nr. 0345

In Kreuzberg wurde heute früh ein Verkäufer in einem Spätkauf beraubt. Nach Angaben des 21-jährigen Angestellten betrat kurz vor 6 Uhr ein Mann das Geschäft in der Zossener Straße und forderte ihn auf, sich ruhig zu verhalten. Durch das bedrohliche Verhalten des Tatverdächtigen eingeschüchtert, habe der junge Mann keinen Widerstand geleistet. Der Unbekannte soll eine größere Anzahl von Zigarettenschachteln aus der Auslage genommen und in einer Tasche verstaut haben. Mit der Beute soll der mutmaßliche Räuber über die Bergmannstraße in Richtung Solmstraße geflüchtet sein. Anhand der Personenbeschreibung konnten alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 52 den 42-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe im Hausflur eines Wohnhauses ausmachen und festnehmen. Die entwendeten Zigarettenschachteln hatte der Festgenommene in einem Gepäckstück bei sich. Der 42-Jährige wurde einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übergeben. Die Ermittlungen dort dauern an.