Radfahrerin am Unfallort verstorben

Nr. 0339

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Dahlem erlitt eine Radfahrerin tödliche Verletzungen. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der 27-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen 11 Uhr von einem Grundstück in der Saargemünder Straße, auf dem sich eine Baustelle befindet, gefahren sein, um in diese nach links Richtung FU Berlin einzubiegen. Dabei erfasste der Lkw-Fahrer die Frau, die mit ihrem Rad auf dem Fahrradschutzstreifen der Saargemünder Straße in Richtung Clayallee gefahren sein soll, mit seinem Fahrzeug. Die Radfahrerin geriet unter die Zugmaschine und verstarb am Unfallort. Der 27-Jährige erlitt einen Schock und wurde medizinisch betreut. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 4 (Süd) hat die Untersuchungen am Unfallort und die noch andauernden Ermittlungen übernommen. Während der Unfallaufnahme war die Saargemünder Straße zwischen Clayallee und Bitscher Straße bis 15.15 Uhr gesperrt.