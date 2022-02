Festnahme nach Einbruch

Nr. 0338

In Frohnau hörten in der vergangenen Nacht zwei Polizeibeamte bei der Streife die Auslösung eines Apothekenalarms. Bei Annäherung sahen sie am Ludolfingerplatz eine eingeschlagene Schaufensterscheibe und einen auf dem Gehweg vor der Apotheke stehenden Jugendlichen. Als die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen gegen 3.30 Uhr überprüfen wollten, flüchtete er auf seinem Fahrrad. Die Polizistinnen und Polizisten des Polizeiabschnitts 12 verfolgten ihn und nahmen den 16-Jährigen kurz darauf in Höhe Ludolfingerplatz/ Welfenallee fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie einen Nothammer. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelang es ihm nicht, etwas zu stehlen. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom Fachkommissariat der Direktion 1 übernommen.