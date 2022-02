Nr. 0335

Unbekannte haben eine Stele des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Mitte beschädigt. Gestern Nachmittag rief ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei zu dem Denkmal in der Cora-Berliner-Straße und zeigte an, dass er gegen 16 Uhr ein in eine Stele eingeritztes Hakenkreuz festgestellt habe. Die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.