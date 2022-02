43-jähriger Fußgänger von Auto erfasst

Nr. 0325

Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger gestern früh bei einem Unfall in Lichterfelde. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 41-jähriger PKW-Fahrer gegen 6.30 Uhr auf der Goerzallee, aus Richtung Appenzeller Straße kommend in Fahrtrichtung Platz des 4. Juli, unterwegs und erfasste dabei einen die Fahrbahn überquerenden Mann. In der Folge prallte der Fußgänger zunächst gegen die Motorhaube und die Frontscheibe des Fahrzeugs und anschließend gegen einen an der Haltestelle stehenden Linienbus der BVG. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 43 Jahre alten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.