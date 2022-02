Geldtransporter überfallen

Nr. 0324

Bisher Unbekannte überfielen gestern Nachmittag in Britz den Fahrer eines Geldtransporters. Nach bisherigem Kenntnisstand verlud der 31-Jährige um kurz nach 14 Uhr in der Gutschmidtstraße einen Geldkoffer in sein Fahrzeug, den er zuvor aus einer Lebensmittelfiliale abgeholt hatte, als plötzlich zwei Unbekannte an ihn herantraten. Einer drückte ihm einen Gegenstand in den Rücken, von dem anderen wurde ihm Pfefferspray in das Gesicht gesprüht. Das Duo forderte die Herausgabe des Geldkoffers und bekam diesen daraufhin auch. Anschließend flüchtete es mit der Beute auf einem Motorroller in Richtung Buckower Damm. Der 31-Jährige erlitt Reizungen der Augen, die ihm vor Ort ausgespült werden mussten. Die Ermittlungen nach den Tätern hat ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt übernommen.