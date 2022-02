Festnahme nach versuchtem Aufsprengen eines Geldautomaten

Nr. 0321

Polizisten nahmen heute Morgen einen Mann in Mariendorf fest. Zuvor beobachtete ein Zeuge gegen 7 Uhr, wie ein Mann mit Werkzeug in seinen Händen eine Bankfiliale am Mariendorfer Damm fluchtartig verließ und in ein Auto einstieg. Anschließend fuhr der Wagen mit ausgeschaltetem Licht davon. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei stellten den flüchtigen Audi kurze Zeit später auf der Kreuzung Mariendorfer Damm/Friedenstraße fest. Als der Fahrer des Wagens die Polizei bemerkte, beschleunigte er den Fluchtwagen, missachtete eine für ihn geltende rote Ampel, fuhr kurzfristig auf die Gegenfahrbahn des Mariendorfer Damms und bog von dort auf die Straße Alt-Mariendorf ab. Über mehrere Straßen und mit erneuter Missachtung einer roten Ampel flüchtete der Fahrer mit dem Wagen anschließend bis zur Kreuzung Friedenfelser Straße/Marienfelder Allee. Dort stellten die nachfolgenden Einsatzkräfte den gegen einen Ampelmast geprallten und verlassenen Audi fest. Nach weiteren Zeugenhinweisen durchsuchten Polizistinnen und Polizisten eine Parkanlage in der Nähe, wo sie Kleidung fanden, die der Beifahrer beim Verlassen des Fahrzeuges trug.

Einsatzkräfte, die den verlassenen Audi sicherten, stellten fest, dass über den eigentlichen Kennzeichen, gestohlene Kennzeichen angebracht worden waren. Kurz darauf erschien auch der Beifahrer am Unfallwagen und klagte über Schmerzen im Brustkorb. Die Polizisten nahmen den 25-Jährigen fest und forderten Rettungskräfte an, die den Tatverdächtigen in ein Krankenhaus brachten. Da eine stationäre Behandlung nicht notwendig war, brachten die Einsatzkräfte den Festgenommenen in einen Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt und dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt wurde. Der Fahrer des Wagens konnte bislang unerkannt entkommen. Die Ermittlungen dauern an.