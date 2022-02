Einbruch in Rathaus Reinickendorf

Nr. 0318

Unbekannte sind heute früh in das Rathaus Reinickendorf eingebrochen, haben einen Geldschrank gesprengt und konnten mit Beute entkommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge brachen die Unbekannten gegen 4.45 Uhr über ein Fenster in das Gebäude am Eichborndamm ein und sprengten wenig später einen Tresor, in dem Geld lag. Mit der Beute entkamen die Einbrecher unerkannt aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Derzeit laufen mit Unterstützung von Einsatzkräften der Kriminaltechnik die spurentechnischen Untersuchungen im Gebäude. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes.