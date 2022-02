Jugendliche nach Einbruch festgenommen

Nr. 0313

In Wilmersdorf wurden heute früh vier Jugendliche nach einem Einbruch in ein Geschäft festgenommen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der BVG hatten gegen 4 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie auf der Zwischenebene des Bahnhofs Fehrbelliner Platz zwei Jungen und zwei Mädchen beim Einbruch in ein dortiges Ladengeschäft festgestellt hatten. Den Mitarbeitenden gelang es, einen 16-Jährigen und eine gleichaltrige Jugendliche festzuhalten und der wenig später eintreffenden Polizei zu übergeben. Zwei weitere Jugendliche, einen 14-Jährigen und eine 17-Jährige, nahmen weitere Polizeikräfte in der Nähe fest. Die vier stehen im Verdacht, die Scheibe des Geschäfts eingetreten und Getränke entwendet zu haben. Ferner fanden die Polizeikräfte bei ihnen weitere Gegenstände, die den Verdacht erhärteten, dass die Jugendlichen auch für weitere Einbrüche verantwortlich sein könnten. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen weiteren beteiligten 15-Jährigen. Alle Festgenommenen wurden in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt und anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.