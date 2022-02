Juwelier überfallen

Nr. 0308

Bisher Unbekannte überfielen heute Morgen ein Juweliergeschäft in Neukölln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Besitzer des Ladens gegen 9.25 Uhr vor seinem Laden in der Karl-Marx-Straße von einem Mann angesprochen, der sich als Zusteller einer Postsendung ausgab. Gemeinsam betraten beide daraufhin das Geschäft, als der Unbekannte den 64-Jährigen plötzlich in den Schwitzkasten nahm. Ein zweiter Unbekannter betrat nun das Geschäft, der im Inneren eine Vitrine einschlug und daraus Schmuck entwendete. Dem Inhaber wurde in der Folge mehrmals ins Gesicht geschlagen und das unbekannte Duo flüchtete mit der Beute in Richtung Erkstraße. Der 64-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und kam zu einer ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, welches er anschließend wieder verlassen konnte. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.