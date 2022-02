Mann erlitt Stichverletzung

Nr. 0306

Ein Mann erlitt gestern Abend in Wilmersdorf eine Stichverletzung. Nach bisherigem Kenntnisstand hörte ein Zeuge gegen 21.10 Uhr in der Uhlandstraße das laute Stöhnen eines Mannes und sah ihn dann an einer Hauswand sitzen. Der 54-Jährige klagte über starke Schmerzen am Bauch und teilte zum Ort gerufenen Polizeieinsatzkräften mit, durch einen Messerstich verletzt worden zu sein. Der Mann blutete stark am Bauch und kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.