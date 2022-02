Ein Verletzter nach Laubenbrand

Nr. 0301

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann in Haselhorst durch einen Laubenbrand Brandverletzungen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Zeugen um kurz nach 23 Uhr in der Nähe des U-Bahnhofs Haselhorst auf einen halbnackten Mann aufmerksam. Etwa zeitgleich ging ein Notruf zu einem Brand in einer Laube im nahegelegenen Lagerweg ein. Der halbnackte Mann wurde schließlich in einem Bus der BVG am Ferdinand-Friedensburg-Platz angetroffen. Er war nur mit einer Hose bekleidet und hatte offensichtliche Brandverletzungen an den Füßen und Händen. Erste Ermittlungen ergaben, dass sich der 44-Jährige zuvor wohl mit zwei weiteren Personen in der nun in Brand stehenden Laube aufgehalten haben soll und es dann zu einem Feuer kam. Zur Versorgung und Behandlung seiner Brandverletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die in Flammen stehende Laube wurde durch die Berliner Feuerwehr gelöscht. Sie wurde komplett zerstört. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.