Einbruch in Schule

Nr. 0295

Unbekannte sind während der Winterferien in eine Schule in Haselhorst eingebrochen. Gestern Mittag gegen 14 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter der Grundschule in der Daumstraße die Polizei zu dem Schulgebäude und zeigte an, dass er ein gewaltsam geöffnetes Fenster in einem Lagerraum festgestellt hatte. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass auch ein dort abgestellter Rollcontainer aufgebrochen wurde und daraus nach Angaben des Anzeigenden über 30 Laptops entwendet wurden. Die Ermittlungen dauern an und wurden durch ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen.