Nr. 0293

Mit Hilfe eines Bildes sucht die Kriminalpolizei nach einer Frau aus Wilmersdorf. In den Mittagsstunden des 28. Januars verließ die 49-Jährige die Bodelschwingh Klinik an der Landhausstraße und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die Vermisste ist wegen ihrer Erkrankung dort in Behandlung und hochgradig selbstgefährdet. Von einer Hilflosigkeit muss ebenfalls ausgegangen werden. Die 49-Jährige ist ungefähr 158 cm groß und von kräftiger Gestalt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine blaue Jeanshose und ein schwarzes Top. Auffälliges Merkmal der Frau ist ihr lautes Schreien.