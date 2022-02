Nach Überfall in Wohnung – Räuber flüchten mit Beute

Nr. 0288

Gestern Abend wurde ein Mann in Pankow in seiner Wohnung überfallen und verletzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatten drei Unbekannte gegen 18:30 Uhr an der Wohnungstür im Haßfurter Weg geklingelt und den 51-jährigen Bewohner nach dem Öffnen unmittelbar zu Boden gedrückt. Sie fesselten den Mann an Armen und Beinen, klebten ihm den Mund zu und schlugen gegen seinen Kopf. Sie forderten zunächst Geld und Gold, durchsuchten die Wohnung und entwendeten, bevor Sie unerkannt in Richtung Zeiler Weg flüchten konnten, Geld. Der Überfallene wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung lehnte er zunächst ab. Die weiteren noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).