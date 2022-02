Mit Papas Auto auf der Autobahn unterwegs

Nr. 0286

In der vergangenen Nacht fiel einer Streife auf der BAB 113 ein sehr langsam fahrender Pkw in Baumschulenweg auf. Der Fahrer des Chevrolets, der gegen 1.45 Uhr auf der Autobahn in Richtung Süden unterwegs war, soll außerdem zwischen den Anschlussstellen Adlershof und Schönefeld Nord in der mittleren Fahrspur in Schlangenlinien gefahren sein. Die Autobahnstreife forderte den Fahrer des Pkw mit Licht- und Handzeichen auf, ihr zu folgen. An der Anschlussstelle Schönefeld Nord verließen beide Fahrzeuge die Autobahn. An einer nahegelegenen Bushaltestelle an der Waltersdorfer Chaussee Ecke Altglienicker Chaussee kontrollierten die Einsatzkräfte die vier Insassen des Chevrolets. Hier stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt und mit dem Auto seines Vaters unterwegs war. Begleitet wurde er von drei Freunden im Alter von 13 bis 14 Jahren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Jungen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Den 15-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein.