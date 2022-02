Festnahme auf frischer Tat

Nr. 0285

Polizisten nahmen gestern Abend drei Männer in Britz fest. Vorausgegangen war eine Alarmierung eines Mieters eines Mehrfamilienhauses am Tempelhofer Weg, der gegen 20 Uhr eine beschädigte Wohnungstür feststellte. Als die Polizeieinsatzkräfte am Ort ankamen, standen vor der Wohnung drei Männer im Alter von 20, 22 und 24 Jahren. Wegen des Verdachts des Wohnungseinbruches nahmen sie die drei Tatverdächtigen fest und brachten sie in einen Polizeigewahrsam, in dem sie erkennungsdienstlich behandelt und dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) überstellt wurden. Das Auto des 24-Jährigen beschlagnahmten die Polizisten als Tatmittel.