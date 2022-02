Sachbeschädigung und Beleidigung in Bus

Nr. 0280

Im Märkischen Viertel wurde gestern Nachmittag ein unbekannt gebliebener Fahrgast in einem Linienbus aggressiv. Nach Angaben des 54-jährigen Busfahrers kam es gegen 17.50 Uhr an der Haltestelle Wilhelmsruher Damm/Dannenwalder Weg zwischen ihm und einem Mann zu einem Streit. Der Fahrer bat den Unbekannten auf sein Kind aufzupassen, damit dieses nicht ständig den Halteknopf drückt, ohne Aussteigen zu wollen. Daraufhin soll der Fahrgast den Busfahrer rassistisch beleidigt und gegen die geöffnete Trenntür der Fahrerkabine getreten haben. Die Verglasung zersplitterte und Glassplitter verletzten den 54-Jährigen leicht an einer Hand. Er wollte sich gegebenenfalls selbst in Behandlung begeben und konnte seine Fahrt nach der Anzeigenerstattung fortsetzen. Der Tatverdächtige hatte zwischenzeitlich mit seiner Familie den Bus der Linie 122 in unbekannte Richtung verlassen.