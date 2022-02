Fußgängerin angefahren

Nr. 0276

In Wedding wurde heute Vormittag eine Fußgängerin schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen erfasste ein 54-jähriger PKW-Fahrer die Frau gegen 11.25 Uhr beim Rückwärtsfahren an einer Haltestelle in der Müllerstraße. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wollte die 60-Jährige zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn überqueren. In der Folge stürzte die Fußgängerin und erlitt durch den Aufprall auf der Straße einen Schulter- und einen Oberarmbruch. Zur Beobachtung und stationären Aufnahme wurde sie von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.