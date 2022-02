Nr. 0272

Durch Einleiten eines noch unbekannten Gases versuchten Unbekannte heute früh einen Geldausgabeautomaten in Steglitz aufzusprengen. Anwohner des Steglitzer Dammes bemerkten gegen 5 Uhr Flammen an dem in eine Hauswand eingelassenen Automaten und riefen die Feuerwehr, die das Feuer löschte. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) stellten am Tatort eine Gasflasche und mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher.