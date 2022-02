Drogenhändler festgenommen

Nr. 0270

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Vormittag in Charlottenburg einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Gegen 10.45 Uhr unterzogen Polizisten der Abteilung Einsatz und Verkehr einen 36-jährigen Fahrzeugführer in der Schlüterstraße einer verkehrsrechtlichen Kontrolle und stellten bei ihm deutliche Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinflussung fest. Für einen Drogenvortest begaben sich die Einsatzkräfte schließlich gemeinsam mit dem jungen Mann in seine nahegelegene Wohnung. Dort nahmen die Polizisten Cannabisgeruch wahr und entdeckten auf einem Tisch eine Feinwaage. Bei einer anschließenden freiwillig gestatteten Durchsuchung der Räume fanden die Einsatzkräfte diverse Beweismittel, darunter mutmaßlich Cannabis, reichlich Verpackungsmaterial und einen vierstelligen Geldbetrag. Darüber hinaus entdeckten sie drei Schreckschusswaffen mit Munition, ein Einhandmesser sowie diverse Pyrotechnik ohne Prüfzeichen. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung einer weiteren Wohnung, in der sich der 36-Jährige eigenen Angaben zufolge regelmäßig aufhält, fanden die Polizisten eine weitere Feinwaage und geringe Mengen mutmaßlichen Cannabis. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten alle gefundenen Gegenstände und brachten den Tatverdächtigen für eine erkennungsdienstliche Behandlung und eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, welchen er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.