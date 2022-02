Erst bei Überfall Geld erbeutet, dann festgenommen

Nr. 0269

Ein mutmaßlicher Räuber, der in der vergangenen Nacht in Gesundbrunnen eine junge Frau und einen jungen Mann überfallen haben soll, wurde kurze Zeit später durch alarmierte Polizeieinsatzkräfte festgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand waren die 20-Jährige und ihr 19-jähriger Begleiter gegen 22.10 Uhr in der Graunstraße unterwegs, als sie von einem Unbekannten plötzlich mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurden. Nachdem der Täter kein Geld bekam, durchwühlte er die mitgeführten Taschen der beiden, fand darin Geld und nahm es an sich. Anschließend flüchtete er in ein nahegelegenes Wohnhaus. Die Überfallenen folgten ihm und sahen schließlich, in welcher Wohnung er verschwand und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte suchten die Wohnung auf, klingelten und klopften dort, woraufhin der tatverdächtige 19-Jährige schließlich die Wohnungstür öffnete. Dort klickten bei ihm die Handschellen und Polizisten fanden in der Wohnung auch das mutmaßliche Tatmittel, ein Butterfly-Messer sowie das zuvor erbeutete Geld. Beides stellten sie sicher und der Festgenommene kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Gewahrsam. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.