Nr. 0267

Unbekannte beschmierten in der vergangenen Nacht die Fassade einer Polizeiliegenschaft in Friedrichshain mit Farbe. Gegen 0.30 Uhr stellten Mitarbeitende des Zentralen Objektschutzes an dem Gebäude in der Wedekindstraße mehrere Schriftzüge in schwarzer und silberner Farbe an der zur Rüdersdorfer Straße gerichteten Außenfassade der Liegenschaft fest. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatschutz beim Landeskriminalamt.