Die Berufsberatung der Polizei Berlin erhält einen eigenen Instagram-Account

In der nachwuchsgeeigneten Zielgruppe dienen die sozialen Medien nicht nur der Unterhaltung und Kommunikation, sondern auch als wichtige Informationsquelle. Neben den bereits etablierten Möglichkeiten können junge Menschen und natürlich auch ihre Eltern und andere Interessierte über die Internetseite der Polizei Berlin schnell und unkompliziert Fragen stellen und sich Informationen über Beruf, Bewerbung und Einstellungsverfahren einholen.

Egal ob Mindestgröße, Ausbildungsinhalte, Brille oder ob man sich „trotz einer 4 in Mathematik bewerben kann“ – Mario nimmt sich allen Fragen in seinen Kommentaren, in Direktnachrichten oder in Live-Formaten an und begleitet die Interessierten von ihrer ersten Frage, über die Bewerbung bis zur feierlichen Ernennung. Darüber hinaus wird er regelmäßig von Berufsmessen, Tagen der offenen Tür und ähnlichen Veranstaltungen berichten.