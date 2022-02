Moped angezündet

Nr. 0264

In der vergangenen Nacht zündeten Unbekannte in Neukölln ein Moped an, wodurch in der Folge auch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Passant gegen 22.30 Uhr Flammen an dem in der Warthestraße abgestellten Moped und alarmierte die Rettungskräfte. Das Feuer griff zwischenzeitlich auf ein daneben geparktes Auto sowie vier weitere Mopeds über und wurde schließlich durch eingesetzte Kräfte der Berliner Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.